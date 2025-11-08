Tamaulipecos son nominados a premios en Washington

Los consultores tamaulipecos Álvaro Balderas y Erik Nájera, fundadores de la empresa Solid Media, han sido nominados en cuatro categorías de los Napolitans Victory Awards 2025, considerados los premios más prestigiosos del mundo en consultoría política.

La dupla originaria de Tamaulipas viajó a Washington, D.C., donde se llevará a cabo la gala organizada por The Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS), institución que desde 2012 reconoce la excelencia, la innovación y la ética en la comunicación política global.

Solid Media ha desarrollado tecnología propia enfocada en la modernización de las campañas electorales, buscando una mayor transparencia, participación ciudadana y eficiencia democrática. Entre sus herramientas destacan sistemas digitales que permiten analizar, movilizar y medir el comportamiento electoral en tiempo real, contribuyendo a campañas ganadoras en distintas regiones del país.

"Nuestro objetivo siempre ha sido demostrar que desde Tamaulipas se puede innovar y competir con lo mejor del mundo. Llegar a Washington con cuatro nominaciones es ya un gran reconocimiento al talento mexicano", señaló Álvaro Balderas, CEO de Solid Media.

Las nominaciones de Balderas y Nájera los posicionan como referentes de una nueva generación de estrategias que combinan tecnología, datos y estrategia política para fortalecer la democracia desde lo local hasta lo internacional.

La ceremonia de premiación se realizará el 8 de noviembre en Washington y reunirá a consultores, estrategas y líderes de más de 20 países.