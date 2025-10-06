Buscan explotar la carne de cocodrilos

Ante la problemática de la sobrepoblación de cocodrilos en la zona y el riesgo que esto representa, es necesario que se tomen medidas y se destine un sitio para la construcción de una Unidad de Manejo Ambiental, en donde se puede aprovecharse la carne, piel y visceras de estos lagartos.

Luis Eduardo García Reyes, Vocal Ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, señaló que se ha estado platicando con autoridades municipales del Sur y Gobierno del Estado, así como con la UMA "Jacinto Canek" ubicada en Villa de Casas, los cuales están interesados en poder recibir cocodrilos para su conservación.

Aclaró que los organismos que serían enviados a las UMAS no serán aprovechados para su comercio, solo aquellos que nazcan en las referidas instalaciones.

Sin embargo, dijo que esa es solo una posibilidad de dar solución al problema de sobrepoblación de saurios.

"Otra, es la generación de nuevas UMAS o nuevas granjas".

Indicó que en la zona sur no hay inversionistas interesados en la creación de una UMA, "pero hace unos días platicando con el alcalde de González, nos decía sobre el interés de algunos empresarios para poder realizar una granja".