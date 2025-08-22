Exigen vecinos revisar permisos para comercios

Habitantes de la colonia Petrolera hicieron un llamado al Ayuntamiento de Tampico para que se revisen los permisos de construcción y operación de locales comerciales, clínicas y consultorios que en los últimos años se han multiplicado en este sector tradicionalmente residencial.

De acuerdo con los colonos, varios de estos negocios funcionan sin cumplir con las disposiciones establecidas, como la obligatoriedad de contar con cajones de estacionamiento, lo que ha derivado en conflictos viales y molestias por vehículos mal estacionados o cocheras bloqueadas.

"Es positivo que se abran comercios porque generan inversión y empleo, pero deben respetar el reglamento de uso de suelo", comentó uno de los vecinos, quien solicitó mantener el anonimato.

La colonia Petrolera, considerada una de las más antiguas de la ciudad, ha registrado en la última década una fuerte transformación con la instalación de restaurantes, consultorios, clínicas y otros giros comerciales, especialmente en avenidas como Faja de Oro, Agua Dulce y Francita, donde antiguas casas fueron adaptadas para operar como negocios.

Los inconformes advirtieron que en breve formalizarán una petición ante el Cabildo para que se verifique si los establecimientos que están en operación cumplen con los requisitos legales, a fin de evitar que el crecimiento desordenado afecte la calidad de vida en la zona