Se estrella en vehículo y termina en volcadura

Un aparatoso accidente se registró la noche del viernes en la colonia Tamaulipas de Tampico, cuando un vehículo particular terminó volcado luego de estrellarse contra una camioneta de carga que permanecía estacionada.

El percance ocurrió sobre la calle Héroes de Chapultepec, entre Matamoros y Laredo, donde un automóvil gris, conducido por un adulto mayor, se desplazaba a exceso de velocidad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor perdió el control y se impactó en la parte trasera de una unidad de tres toneladas y media.

La fuerza del golpe provocó que el vehículo se proyectara y quedara con las llantas hacia arriba, lo que generó la inmediata movilización de brigadistas de Voluntarios Zona Sur, elementos de Tránsito y personal del cuerpo de Bomberos.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor logró salir por sus propios medios y únicamente fue valorado en el lugar, sin ameritar traslado hospitalario. Tránsito municipal tomó conocimiento de los hechos y ordenó el retiro de las unidades involucradas.