Conoce cuál será el clima para esta noche de Halloween en Tamaulipas

Las temperaturas en la frontera norte oscilarán entre 17 y 22 grados.
  • Por: El Mañana Staff
  • 31 / Octubre / 2025 - 10:42 a.m.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones durante actividades al aire libre, especialmente con menores.

Tamaulipas vivirá una noche de Halloween con ambiente templado a fresco y condiciones estables en la mayor parte del estado, especialmente en la frontera norte. De acuerdo con Protección Civil Tamaulipas, se espera cielo mayormente despejado y viento ligero del sur con velocidades entre 5 y 10 kilómetros por hora.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Halloween?

El pronóstico indica temperaturas agradables para quienes planean salir a celebrar: en Nuevo Laredo y Matamoros el termómetro marcará alrededor de 17 grados, mientras que en Reynosa se prevén 18 grados. En el centro del estado, Ciudad Victoria registrará también 17 grados, y hacia el sur, El Mante alcanzará 20 grados. Por su parte, el área metropolitana de Tampico tendrá una noche ligeramente más cálida con 22 grados y algunas nubes dispersas.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades?

Las autoridades estatales recomiendan disfrutar de la jornada festiva con precaución, abrigarse ligeramente ante el descenso de temperatura nocturno y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos. Protección Civil Tamaulipas recuerda que, aunque el clima será estable, es importante tomar precauciones básicas durante las actividades al aire libre, especialmente con niñas y niños que participen en recorridos por la noche.

