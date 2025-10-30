Tamaulipas, entre las entidades que aportarán agua a EU, anuncia Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que hay un acuerdo con gobernadores de la frontera para aportar agua a Estados Unidos como parte del Tratado de Aguas de 1944. Entre las entidades está Tamaulipas, además de Nuevo León y Coahuila.

Esta medida, dijo, se tomó tras la mesa de trabajo donde participan autoridades de Estados Unidos, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y obedece a que hay disponibilidad de agua y se puede cumplir con el acuerdo.

"Hay comunicación permanente con las autoridades de Estados Unidos y con la CILA, que es el área internacional a cargo de ese tratado, por supuesto, Conagua y la Secretaría de Relaciones Exteriores participan en una mesa de trabajo permanente, y se acordó la entrega de agua, aprovechando que ahora que hay más disponibilidad de agua".

Durante la conferencia matutina de este jueves, la Presidenta de México aseveró que los gobernadores de estos tres estados están de acuerdo con realizar la entrega de agua a Estados Unidos, siempre y cuando no se ponga en riesgo el consumo humano. "Todo está acordado con los gobernadores, esto es importante, la gobernadora de Chihuahua, el de Nuevo León y de Tamaulipas. Va a haber una entrega de agua, aprovechando que ahora hay mayor disponibilidad; aunque, de todas maneras, sí acordada de cuánto se entrega y que no ponga en riesgo, primero, pues el consumo humano, que es lo principal, y que tampoco ponga en riesgo la agricultura".

Envío tras sequía

Recordó que el acuerdo con Estados Unidos está en función a la disponibilidad de agua y años atrás, debido a la sequía no se pudo cumplir, pero este año será diferente. "Como hubo un periodo de sequía muy largo, casi cinco años, había una deuda que tenía México frente al acuerdo de 1944... Ahora llovió tanto este año que ya no se va a requerir en estos meses, de aquí a diciembre, el riego como se hubiera necesitado en otras épocas.