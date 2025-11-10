Cierra la Secretaría de Marina puertos en Tamaulipas por clima adverso

Cierra la Secretaría de Marina puertos en Tamaulipas por clima adversoSe recomienda a los navegantes y actividades portuarias tomar precauciones debido al cierre de puertos en varias regiones.
La Secretaría de Marina informó del cierre de puertos en Tamaulipas y otros estados de la república mexicana que colindan con el Golfo de México y Mar Caribe, debido a fenómenos meteorológicos.
La dependencia anunció que se cerró el puerto a embarcaciones mayores y menores en Matamoros, Altamira y Tampico. Para embarcaciones menores también se cerró en La Pesca y la presa Vicente Guerrero.
La autoridad marina pidió mantenerse informados e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa.
¿Qué puertos están cerrados en otros estados?
También hubo cierre de puertos para embarcaciones mayores en:
- Campeche: Isla del Carmen, Cayo Arcas y Yuum Kab Naab, Campeche, Seybaplaya.
- Tabasco: Dos Bocas, Frontera, Sánchez Magallanes.
- Yucatán: Progreso.
- Veracruz: Alvarado, Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos.
Para embarcaciones menores en:
- Campeche: Seybaplaya, Champotón, Campeche, Isla del Carmen, Cayo Arcas y Yuum Kab Naab.
- Quintana Roo: Puerto Juárez, Isla Mujeres, Isla Holbox, Cozumel, Playa del Carmen, Xcalac, Chetumal, Puerto Morelos.
- Tabasco: Frontera, Dos Bocas, Sánchez Magallanes, Villahermosa.
- Yucatán: Progreso, Yucalpetén, Chuburná, Celestún, Sisal, Telchac, San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas, El Cuyo y Dzilam de Bravo.
- Veracruz: Nautla, Tecolutla, Cazones, Alvarado, Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Tamiahua, Tonalá y Tlacotalpan.
