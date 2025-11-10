Cierra la Secretaría de Marina puertos en Tamaulipas por clima adverso

La Secretaría de Marina informó del cierre de puertos en Tamaulipas y otros estados de la república mexicana que colindan con el Golfo de México y Mar Caribe, debido a fenómenos meteorológicos.

La dependencia anunció que se cerró el puerto a embarcaciones mayores y menores en Matamoros, Altamira y Tampico. Para embarcaciones menores también se cerró en La Pesca y la presa Vicente Guerrero.

La autoridad marina pidió mantenerse informados e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa.

¿Qué puertos están cerrados en otros estados?

También hubo cierre de puertos para embarcaciones mayores en:

Campeche : Isla del Carmen, Cayo Arcas y Yuum Kab Naab, Campeche, Seybaplaya.

: Isla del Carmen, Cayo Arcas y Yuum Kab Naab, Campeche, Seybaplaya. Tabasco : Dos Bocas, Frontera, Sánchez Magallanes.

: Dos Bocas, Frontera, Sánchez Magallanes. Yucatán : Progreso.

: Progreso. Veracruz: Alvarado, Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos.

Para embarcaciones menores en: