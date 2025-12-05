Choque e incendio de tráileres deja saldo mortal en carretera Tampico-Victoria

Durante la madrugada de este viernes se registró un choque entre tráileres que culminó en incendio de las unidades de carga pesada que circulaban por la carretera Tampico-Victoria. Autoridades reportan saldo mortal.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el percance entre los vehículos de transporte de carga se registró a la altura del ejido El Centauro, en el municipio de González.

“Reportes preliminares indican el fallecimiento de personas”, señala el informe sin precisar la cantidad de víctimas mortales.

Debido a las maniobras de los cuerpos de rescate y auxilio, la circulación en la carretera federal 81 Tampico-Victoria tuvo que ser cerrada en ambos sentidos, por lo que pidieron a los automovilistas transitar por vías alternas y tener precaución.



