Choque e incendio de tráileres deja saldo mortal en carretera Tampico-Victoria

Choque e incendio de tráileres deja saldo mortal en carretera Tampico-VictoriaLa tragedia provocó el cierre de carretera mientras hacían labores de rescate.
Durante la madrugada de este viernes se registró un choque entre tráileres que culminó en incendio de las unidades de carga pesada que circulaban por la carretera Tampico-Victoria. Autoridades reportan saldo mortal.
La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que el percance entre los vehículos de transporte de carga se registró a la altura del ejido El Centauro, en el municipio de González.
“Reportes preliminares indican el fallecimiento de personas”, señala el informe sin precisar la cantidad de víctimas mortales.
Debido a las maniobras de los cuerpos de rescate y auxilio, la circulación en la carretera federal 81 Tampico-Victoria tuvo que ser cerrada en ambos sentidos, por lo que pidieron a los automovilistas transitar por vías alternas y tener precaución.