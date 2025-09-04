Alcaldesa exige a CFE resolver los apagones

Los constantes apagones que se registran en Tampico, principalmente en el sector norte, mantienen en jaque a la población y han provocado un enérgico llamado de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya a la Comisión Federal de Electricidad, para que agilice las acciones que permitan garantizar un suministro estable.

La edil explicó que las interrupciones se presentan por las noches y en algunos casos la energía regresa hasta la madrugada, situación que complica la vida cotidiana de cientos de familias y afecta el desarrollo económico.

"Estamos viviendo una situación difícil por la falta constante de energía. Las altas temperaturas hacen indispensable contar con subestaciones adicionales", manifestó.

De acuerdo con Villarreal Anaya, la CFE ya proyecta la instalación de una nueva subestación en el sur del municipio, aunque advirtió que los tiempos de ejecución deben reducirse al mínimo.

"Nos hablaron hace dos semanas de un nuevo proyecto, pero estamos insistiendo en que se concrete lo más pronto posible, porque la demanda crece cada día con el uso de aires acondicionados", añadió.

La inconformidad ciudadana también se ha hecho visible, ya que los vecinos de la colonia Villahermosa bloquearon recientemente las oficinas de la paraestatal para exigir una solución a los apagones que

