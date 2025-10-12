Abren centros de acopio en zona sur de Tamaulipas para damnificados de Veracruz

Tres centros de acopio están abiertos en los municipios de la zona sur de Tamaulipas para recolectar víveres, así como artículos de higiene personal y para aseo del hogar, para las familias que resultaron afectadas por las lluvias en Veracruz.

Los centros de acopio se abrieron en en Coordinación con Protección Civil Tamaulipas y las direcciones municipales de Protección Civil Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Se estarán recibiendo principalmente alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y artículos para aseo del hogar.

"Tu ayuda es de mucho valor en estos momentos para las familias afectadas en el norte de Veracruz por las recientes lluvias que dañaron gran cantidad de viviendas en aquel estado", señaló la Coordinación de Protección Civil del estado.

¿Dónde se ubican los centros de acopio?

En Tampico el punto de colecta estará ubicado en la Plaza de Armas en la Zona Centro .

el punto de colecta estará ubicado en la en la . En Ciudad Madero el punto de colecta estará ubicado en la Explanada de la Presidencia Municipal .

el punto de colecta estará ubicado en la . En Altamira el punto de colecta estará ubicado en la Plaza de la Constitución.

Los horarios para recibir la ayuda inician hoy domingo en punto de las 9 de la mañana y cerraran hasta las 6 de la tarde.

Cabe mencionar que asociaciones civiles y población en general se han unido para hacer colectas de comida y artículos que requiere la población afectada. Para ello, han instalado centros de acopio improvisados ya sea en estacionamientos de tiendas de autoservicio o en colonias o fraccionamientos.