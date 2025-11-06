Clausuran remodelación de Central de Autobuses

La remodelación de la Central de Autobuses de Tampico fue nuevamente detenida por el Ayuntamiento, tras detectarse múltiples irregularidades y la falta de autorización para varias de las modificaciones realizadas.

El Secretario de Obras Públicas municipales, Rogelio Ontiveros Arredondo, confirmó que la obra fue clausurada al comprobarse que los responsables no atendieron las observaciones ni corrigieron las anomalías señaladas en revisiones anteriores.

"Se encontraron cambios no autorizados en la fachada, el estacionamiento, interiores, exteriores e incluso en el letrero principal. Nada de eso forma parte del permiso original", explicó el funcionario.

Ontiveros Arredondo recordó que esta no es la primera vez que la obra es suspendida, pues al inicio del proyecto también fue clausurada por carecer de la licencia correspondiente.

"En aquella ocasión no tenían ningún tipo de permiso para comenzar los trabajos, y ahora vuelven a incumplir la normatividad", subrayó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?