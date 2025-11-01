Familias celebran Halloween en Tamaulipas con disfraces coloridos

En diferentes municipios de Tamaulipas, niños y adultos salieron disfrazados para recorrer las calles y pedir el tradicional dulce o truco.

En las ciudades, se aplicaron operativos de seguridad ante la gran cantidad de personas que celebraron la también llamada “Noche de Brujas”. Si bien el Halloween es un festejo extranjero, la población lo ha adoptado y cada año se nota el incremento de personas disfrazadas. Familias completas se pudieron ver anoche en las calles.

¿Qué actividades se preparan para el Día de Muertos?

Ahora, este 1 y 2 de noviembre, la población celebrará la tradición mexicana de Día de Muertos. Los municipios han preparado concursos, desfiles, bailes, exposiciones gastronómicas y otras actividades alusivas a la fecha.