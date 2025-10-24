Confirman cinco casos de dengue

La Jurisdicción Sanitaria Número 2 informó sobre la detección de cinco casos sospechosos de dengue en Tampico y Ciudad Madero, tres de ellos en Tampico y dos en Madero.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con David Cadena Mata, director del Distrito para el Bienestar de la Salud, los pacientes son tanto menores de edad como adultos mayores. Aunque presentan los síntomas característicos de la enfermedad, las autoridades esperan la confirmación del Laboratorio Estatal de Salud Pública en Ciudad Victoria, donde fueron enviadas las muestras biológicas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?