Confirman cinco casos de dengue

Confirman cinco casos de dengueLos pacientes son tanto menores de edad como adultos mayores
La Jurisdicción Sanitaria Número 2 informó sobre la detección de cinco casos sospechosos de dengue en Tampico y Ciudad Madero, tres de ellos en Tampico y dos en Madero.
¿Qué ocurrió?
De acuerdo con David Cadena Mata, director del Distrito para el Bienestar de la Salud, los pacientes son tanto menores de edad como adultos mayores. Aunque presentan los síntomas característicos de la enfermedad, las autoridades esperan la confirmación del Laboratorio Estatal de Salud Pública en Ciudad Victoria, donde fueron enviadas las muestras biológicas.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
El funcionario advirtió que, tras las recientes lluvias registradas en la región, es probable un aumento en la presencia del mosquito transmisor Aedes aegypti, por lo que se pondrán en marcha de inmediato jornadas intensivas de fumigación y control larvario en distintas colonias del sur del estado.