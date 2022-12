Detectan un caso Covid en albergue

Los refugiados se mantienen allí porque la sanitizacion no es tóxica.

La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios detectó a una persona con el virus del Covid que hacía uso del refugio temporal, por lo que las instalaciones fueron sanitizadas y el contagiado fue aislado dentro del mismo lugar.

Nicolás Berumen, coordinador de la Coepris en Tampico, informó que hasta el momento han detectado un solo caso en los refugios invernales de Tampico y Madero.

"Se hicieron las verificaciones y los dictámenes, todo bien. Se les hizo la prueba Covid y una persona salió positiva; lo que nos compete es sanitizar de nuevo el lugar y aislar al contagiado", señaló.

Indicó que el pasado jueves sanitizaron ese refugio, pero al detectarse este caso, nuevamente fue higienizado para garantizar la salud de los demás refugiados.

El coordinador de Coepris señaló que por protocolo se debe sanitizar nuevamente el lugar y la persona fue aislada dentro del mismo refugio. Indicó que los demás refugiados se mantienen allí porque la sanitizacion no es tóxica, no daña y ya desinfectado no pasa nada.