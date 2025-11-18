Canadá emite alerta de viajes para no viajar a Tamaulipas y otros estados

El gobierno de Canadá actualizó su alerta de viajes hacia México, en la que recomienda a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a Tamaulipas y 12 entidades del país debido a la "violencia y delincuencia organizada", así como a los altos niveles de delitos y secuestros.

El gobierno canadiense advierte que grupos criminales, incluidos cárteles del narcotráfico, mantienen una fuerte presencia en diversas regiones del país, lo que genera enfrentamientos por el control territorial, rutas de contrabando y actividades ilícitas. Estos escenarios, señala, pueden presentarse sin previo aviso e involucrar a fuerzas de seguridad.

¿Qué riesgos enfrentan los viajeros en México?

El informe también indica que, aunque México ha reforzado medidas para proteger sus destinos turísticos, se han registrado casos de agresiones físicas y sexuales contra visitantes canadienses, en ocasiones presuntamente cometidas por empleados de hoteles, taxistas o personal de seguridad. Incluso señala que algunos establecimientos han intentado disuadir a las víctimas de presentar denuncias.

Entre los riesgos destacados se mencionan enfrentamientos armados, secuestro exprés, robo a mano armada, extorsiones y corrupción policial, por lo que las autoridades canadienses insistieron en que sus ciudadanos extremen precauciones al viajar a México.

¿Cuáles son los estados incluidos en la alerta de Canadá?

De acuerdo con la publicación del pasado 13 de noviembre, los estados incluidos en la advertencia son: Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Además, el aviso incluye evitar visitar el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, en Morelos.

La alerta detalla excepciones dentro de algunos estados, donde el gobierno canadiense considera menor el riesgo para los viajeros. En Chiapas, se exceptúan Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas; en Guerrero, Ixtapa y Zihuatanejo, siempre que se acceda por vía aérea; en Michoacán, las ciudades de Morelia y Pátzcuaro; en Nuevo León, la ciudad de Monterrey; en Sinaloa, Los Mochis y zonas específicas de Mazatlán; en Sonora, Hermosillo, Guaymas/San Carlos y Puerto Peñasco; en Tamaulipas, Tampico; y en Zacatecas, la capital del estado.