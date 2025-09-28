Buscan policías a niña Gabriela

Afanosa búsqueda se ha desarrollado desde el pasado jueves por la noche de la niña Gabriela “N” luego de que se presume que su padre la está ocultando para no restituirla a su madre.

Y es que el pasado jueves, la Juez Federal Nora Victoria Bonilla Marín, otorgó la patria potestad a Gabriela Bujanos Salazar, refiriendo que el padre, Alejandro Ávila Limas tendría que entregársela sin ningún tipo de violencia.

Al no darse la restitución, las autoridades judiciales y policiacas procedieron al cateo del domicilio de Ávila Limas, sin que lograrán encontrarlos a él y a la niña.

Asimismo las autoridades catearon la casa de la actual novia de Alejandro Ávila, y la de los padres de éste.

Allí, los padres de Alejandro Ávila señalaron que “por ratos vienen”.

Este sábado por la mañana, las autoridades se presentaron en el Rancho las Cuatas en la zona rural de Altamira, en el ejido Agua de Castilla, sin que en ese lugar les permitieran el acceso. Este rancho es propiedad de los padres Camila “N”, novia de Alejandro.

Y es que desde el 29 de agosto, Gabriela Salazar no ha detenido su lucha para recuperar a su pequeña hija de tres años, arrebatada de forma violenta y entregada a su ex pareja sentimental, a quien señala como un hombre agresor con antecedentes delictivos e incluso detenido en Estados Unidos por violencia contra otra mujer.

Salazar Bujanos responsabiliza directamente a la juez Roxana Ibarra Canul y a las autoridades que avalaron la sustracción, señalando que “si no hubieran tomado esa decisión, mi hija estaría bien”.

Relató que han encontrado rastros de la niña en un domicilio cateado, pero hasta ahora sigue sin poder localizarla.

“No sé dónde está mi hija, sólo le ruego a Dios que esté con bien y regrese pronto a nuestros brazos”, expresó, al tiempo que pidió apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador y a la Suprema Corte de Justicia para que actúen con rapidez.

Entre lágrimas, aclaró que su lucha no busca reflectores, sino justicia y la protección de su hija, pidiendo a la ciudadanía mantenerse unidos, orar y difundir el caso, pues ya se prepara una alerta Amber y se solicitaron medidas para impedir que la menor sea sacada del país.

EL DATO

Afanosa búsqueda de ha desarrollado desde el pasado jueves por la noche de la niña Gabriela “N”.