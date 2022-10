Buscan a estafadora

Con montos de 50 a 600 mil pesos, una propietaria de una agencia de viajes estafó a decenas de familias que le habían contratado viajes vacacionales en México, Estados Unidos, Europa, Asia y África.

Se estima que se trata de un monto superior a los 5 millones de pesos y después desapareció sin dejar rastro, cerrando su agencia certificada de viajes denominada BQ Travel.

Denisse Mendieta del Ángel, una de las afectadas por la estafa aseguró que hasta el momento tienen a 30 personas detectadas que fueron estafadas por quien identifican como Adriana "N" propietaria de la agencia de viajes y Presidenta de la Asociación de Agentes de Viajes en Tamaulipas.

Señalan que confiaron en que tenía un negocio establecido y además, estaba certificada para ejercer ese negocio el cual tenía instalado en la colonia Lomas del Rosales, en donde también vivía.

"Queremos que las autoridades nos ayuden para dar con el paradero de la Adriana Nájera quien nos estafó, se ha quedado con el dinero de 30 familias o más con la promesa de viajes que no ha cumplido o simplemente se niega a cumplir", indicaron.

Con pancartas en mano los afectados señalan que le dieron cantidades que oscilan entre los 50 mil pesos hasta el paquete más caro de 600 mil pesos para diversos destinos, cómo lo son Europa, Egipto, Cancún, Disney, entre otros.

"Ha jugado con sueños de muchas quinceañeras y familias enteras, niños... Tenemos familias que era un viaje de despedida porque ya estaba muy grave la persona y ella a sabiendas de todo eso no le importó".

Mencionan que acudieron a la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, sin embargo ya estaban en su último día laboral, y también denunciaron en la Profeco, pero allí simplemente les dijeron que sólo eran mediadores y no podían intervenir. También hay 6 denuncias penales en contra de la Agente de Viajes, sin embargo ahora, ya no saben nada de ella.

"Creo que es de Ciudad Mante donde vive su papá que a parte es el apoderado legal de su agencia, su firma", indicaron.

Además recriminaron que "cómo es posible que las autoridades certifican a una persona así y cómo puede tener un cargo en la Asociación".

"Lo primero que te recomiendan cuando vas a contratar un viaje es que te fijes que la agencia esté dada de alta, esté certificada para evitar obviamente este tipo de fraudes o estafas... Ella tiene todos los títulos habidos y por haber y estafó ya aquí nada más a 30 familias no dudo que haya más pero es gente que desgraciadamente ya está desgastada por esta situación o siguen confiando en su palabra que sí les va a cumplir, pero somos más afectados, pero muchos por el trabajo no pudieron venir, por eso estamos aquí levantando la voz por toda esa gente que sino tiene el tiempo o no tiene el valor nosotros aquí estamos".

Sospechan que tiene otras agencias de viajes, quizás en otros estados, señalando que ahora podría estar operando en el estado de Puebla, "abre perfiles de redes sociales y allí se publicita para que caigan sus víctimas".

Mencionan que hay gente que se ha visto afectada desde hace 3 años, pues estuvieron pagando los viajes en mensualidades o quincenas, sin embargo al cumplir con el monto, llegaban las excusas diversas, cómo el.que no se cumplió en tiempo y forma, o que ya no había las ofertas que se promocionando, entre otros, terminando por no cumplir con lo pactado incluso en un contrato de prestación del servicio.