Busca a su bebito dado en adopción

Una jovencita menor de edad busca a su bebé, el cual dio a luz producto de la violación a manos de su padrastro, quien ahora está recluido en el penal.

De acuerdo a lo informado, fue el DIF Tamaulipas quien se lo recogió y lo dio en adopción sin su consentimiento, supuestamente porque se trata de una menor de edad, asimismo no se les notificó a los tutores.

Fátima Fabiola, tía de Aimé —la madre menor de edad—, acusó a las autoridades del Sistema DIF Tamaulipas de entregar en adopción a un recién nacido sin notificarlos, incluso la dependencia no se ha comunicado con ellos, situación por la que ahora buscan al bebé que debe tener dos años y medio.

Aimé tiene actualmente 15 años y de acuerdo a la versión de la tía, era violada desde los 10 años por el padrastro de nombre Carlos "N". Dio a luz cuando tenía 12 años y medio, esto luego de casi dos años de sufrir abusos.

Por la referida situación, que en su momento fue denunciada por la tía, la jovencita fue internada a una Casa Hogar y estuvo separada del recién nacido, quien meses después fue recogido por el DIF Tamaulipas.

"Por medio de derechos humanos, por una denuncia que hice, el jueves me llegan dos cartas a mi domicilio dándome notificación donde me expresan y notifican que el bebé efectivamente estuvo en el DIF de Ciudad Victoria, pero que hicieron un juicio exprés y pues lamentablemente para mí y para mi sobrina, sin notificación, ni más nada, ni de ella ni de mi conocimiento, son dos años que hemos estado buscando al niño y sin noticias hasta ahora", dijo.

"Ellos dicen que nunca preguntamos por él, pero yo muchas veces me acerqué y me dijeron que él no necesitaba pañales, que no era necesario que fuera a visitarlo, nada más hicieron estudios para poder entregar a mi sobrina", agregó.

Aimé estuvo en la Casa Hogar de Tampico, donde supuestamente recibía castigos o medicamentos controlados cada que preguntaba por el recién nacido.