Impulsan desarrollo de biocombustibles

En el marco del "Encuentro Nacional de Biocombustibles y sus Mezclas", la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER) firmó un convenio con la empresa Green Bauen, filial del Grupo Águila, para iniciar los trabajos de desarrollo de una planta de biocombustibles en la entidad.

El acuerdo fue signado por el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, y el fundador de Green Bauen, Juan Ruperto Rodríguez Zárate, con el propósito de establecer una relación contractual que siente las bases para la realización de una biorrefinería en Tamaulipas, consolidando al estado como un referente nacional en la producción de biocombustibles.

Ángel Jiménez destacó que este convenio representa un paso firme hacia la transición energética, al materializar compromisos conjuntos entre el gobierno estatal y la iniciativa privada para llevar adelante un proyecto estratégico que, además de promover el uso de energías limpias, garantizará la continuidad de los trabajos durante la actual administración estatal.

"El convenio signa ya los compromisos tanto del Gobierno del Estado como de la iniciativa privada por llevar adelante este proyecto, materializarlo y garantizar su continuidad en el tiempo comprometido, que es el periodo de gestión del gobernador Américo Villarreal Anaya", subrayó.

El funcionario precisó que la biorrefinería será impulsada con la participación de empresas 100 % tamaulipecas, fortaleciendo así el desarrollo económico regional y generando oportunidades de especialización y empleo en el sector energético.



