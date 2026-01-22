Alerta marítima por densa niebla en el río Pánuco

La Capitanía de Puerto Regional de Tampico lanzó un aviso preventivo a la comunidad marítima y portuaria debido a la formación de densos bancos de niebla en el canal de navegación del río Pánuco, fenómeno que se presenta con mayor intensidad durante las primeras horas del día.

¿Qué medidas recomienda la Capitanía de Puerto?

Mediante el Aviso de Precaución número 006/2026, la autoridad naval advirtió que la visibilidad se ve seriamente limitada, situación que incrementa el riesgo de accidentes durante el tránsito y las maniobras de las embarcaciones que operan en esta zona.

El comunicado fue emitido por la dependencia adscrita a la Secretaría de Marina y firmada por el Capitán de Fragata DEM Ramón Javier López Chávez, quien se encuentra al frente de la Capitanía por suplencia.

Acciones de la autoridad ante la niebla en el río Pánuco

En el documento se exhorta a tripulaciones, pescadores y usuarios del afluente a reforzar las medidas de seguridad para proteger la integridad de las personas, evitar daños a las unidades y prevenir impactos negativos al entorno marino.

Entre las recomendaciones principales destaca detener cualquier operación cuando las condiciones representen peligro, además de mantener encendidas las luces reglamentarias de navegación y emplear señales sonoras para advertir la presencia de las embarcaciones.

De igual forma, se pidió continuar aplicando los protocolos de navegación segura y dar seguimiento puntual a los reportes climatológicos locales, los cuales se difunden diariamente por el canal 12 de radio VHF.

Impacto de la niebla en la navegación marítima

Finalmente, la Capitanía de Puerto reiteró la importancia de acatar las disposiciones de la Autoridad Marítima Nacional, así como los avisos emitidos por Protección Civil y otras instancias, con el fin de minimizar riesgos durante esta temporada de condiciones meteorológicas adversas.