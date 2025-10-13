Reportan 29 muertos y 18 personas desaparecidas en Veracruz tras inundaciones

Autoridades federales y estatales informaron sobre los daños que dejaron las inundaciones en el estado de Veracruz. A la fecha, se tiene un recuento de 29 personas que perdieron la vida y 18 están reportadas como no localizadas. En cuanto a los daños materiales, hay al menos 300 mil familias afectadas y aún hay camiones cerrados, por lo que se ha llevado ayuda vía aérea.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que en Veracruz hay 40 municipios afectados, de los cuales 22 tienen los mayores efectos.

Debido a las intensas lluvias hubo 73 interrupciones en carreteras, algunas ya se han restablecido, pero hasta la mañana del lunes seis municipios permanecían incomunicados debido a los caminos sin acceso, por lo que se han establecido cuatro puentes aéreos con 8 helicópteros.

Lamentablemente se ha confirmado la muerte de 29 personas y permanecen 18 como no localizadas.

Por su parte, el gobierno de Veracruz estima que hay un aproximado de más de 300 mil personas afectadas. Además se activaron 51 refugios temporales donde hay 3 mil 279 personas refugiadas, se rescataron a 3 mil 039 personas, además de repartir 34 mil despensas para las familias.