Sigue alerta Tampico y Ciudad Madero por creciente del río Pánuco

Autoridades estatales y municipales mantienen la vigilancia en Tampico y Ciudad Madero ante un incremento en el nivel del río Pánuco. Esta mañana tuvieron una nueva reunión para conocer las cifras actuales y tomar decisiones para las zonas vulnerables.

La reunión fue encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raul Quiroga, quien indicó que no bajan la guardia.

Acompañado de alcaldes y directores municipales de Protección Civil de Tampico y Ciudad Madero, se llevó a cabo una reunión de análisis y toma de decisiones para continuar con la vigilancia de las zonas vulnerables ante un incremento del río Pánuco.

Recorrido en el municipio de Madero

Durante la noche del domingo, elementos de Protección Civil visitaron las colonias asentadas en la margen del río Pánuco, así como la zona de escolleras en playa Miramar.

En el recorrido dieron orientación a la población para saber qué hacer en caso de emergencia.