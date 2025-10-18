Cresta del río Pánuco avanza hacia Tampico

Autoridades estatales y locales informaron a la población sobre la situación actual del río Pánuco en Tampico y Ciudad Madero. El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, dijo que la creciente se aproxima a Tampico y probablemente a partir de este domingo se empiece a reflejar sin que se prevé un impacto severo a la población.

Al encabeza la reunión junto a los alcaldes de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, así como con el coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que seguramente habrá algunas intrusiones de agua.

"El pico de la cresta ya viene en tránsito. Probablemente para mañana (domingo) en el transcurso del día se empiece a reflejar poco en Tampico, en Madero, en el río está creciente. El tiempo estimado está en alrededor de 80 horas a partir de que ya pasó por Pánuco, es decir el golpe mayor ya transitó por Pánuco y viene dirigiéndose a nuestra zona conurbada".

Aseveró que Protección Civil ya tomó las medidas para que esta creciente no impacte de manera severa en la gente. Añadió que el Ejército y la Marina están sumados al esfuerzo de auxiliar a la gente en caso de requerirse.

Sin embargo, estiman que el nivel no va a subir mayormente como ocurrió en Veracruz y otros estados. "Ese escenario es imposible".

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal indicó que la situación ya está estable y se presume que ya no va a haber la posibilidad de que sigan incrementando los niveles en el Río Pánuco.

"Sin embargo esperamos para este domingo la punta de la cresta y en los próximos días, a partir de hoy, contar otras 80 horas que es donde llegaría el nivel más alto".