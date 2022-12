Al alza accidentes viales por temporada navideña

Tampico, Tam.

El secretario de Tránsito de Tampico, Zenón Cruz, informó que ya se han hecho los señalamientos para que la ciudadanía conductora respete los límites de velocidad, pero no han hecho caso.

"No podemos hacer más, está en cada quien hacer conciencia y respetar el reglamento vial para evitar accidentes".

"¿Qué podemos hacer?, ya se los hemos dicho 50 mil veces, me he cansado de decírselos, no podemos ir abordo del vehículo de cada gente, cada quien deben tomar conciencia y manejar como corresponde. Saben que dentro de la ciudad deben circular a 40 km por hora y guardar una distancia de 10 metros entre vehículo y vehículo y no lo hacen", agregó.

La autoridad vial dijo lo anterior precisamente por el percance registrado la tarde del martes, en donde arriba de un puente vehicular dos autos chocaron y llegó un tercero y se "estampó" contra ellos porque manejaba a 100 Kilómetros por hora y no pudo frenar a tiempo.

"El tercer vehículo venía a exceso de velocidad, derrapó 32 metros y para derrapar esa distancia mínimo venía a 90 ó 100 kilómetros por hora, entonces, si había un percance más adelante no alcanzó a frenar y pega por alcance a las otras unidades", señaló Zenón Cruz.

Reiteró que han aumentado los accidentes vehiculares y esperan que aumente más con la cercanía del año nuevo.

El jefe vial dijo que desde la semana pasada se empezaron a incrementar los accidentes pero esperan un repunte mayor este 24 y 31 de diciembre.

"Andan retrasados en las compras, andan a las carreras y eso genera los accidentes, El nerviosismo al andar acelerados y eso perjudica porque no toman las precauciones necesarias", recalcó.