Profeco impulsa App

Para evitar publicidad engañosa o frecuente en tu equipo de telefonía móvil, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor pone a disposición una aplicación que evita este tipo de incidentes.

¿Qué es REPEP y cómo funciona?

De acuerdo a lo informado por el Delegado de la Zona Golfo Norte de la Profeco, Manuel Leal Villarreal, existe este procedimiento digital denominado REPEP (Registro Público para Evitar Publicidad), en el cual, se inscribe el número de teléfono móvil y con ello, se evita que constantemente haya entrada de publicidad no deseada.

"Ahí, ingresas tu número de celular y se te saca de las bases de datos", indicó el funcionario.

Acciones de Profeco para regular publicidad

Asimismo, Leal Villarreal, dijo que están regulando algunas páginas web de ventas, en donde se les inserta un distintivo de la Profeco, en señal de que están regulados. Señala que fueron las financieras las que más quejas recibieron.