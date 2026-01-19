Tec de Madero lanza carrera en IA

Con el objetivo de responder a la creciente demanda educativa y fortalecer la vinculación con el sector productivo, el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero anunció la apertura de nuevas carreras y la ampliación de su cobertura académica en el sur de Tamaulipas.

¿Qué nuevas carreras se ofrecerán en el Instituto Tecnológico?

El director de la institución, Juan Dionisio Cruz Guerrero, informó que en la próxima convocatoria de nuevo ingreso, prevista para el mes de febrero, se integrará formalmente el Campus III, localizado en el municipio de Altamira, donde actualmente funciona un Centro de Investigación Petroquímica.

Precisó que este complejo cuenta con laboratorios especializados, áreas para investigación científica, desarrollo tecnológico y espacios destinados a programas de posgrado, por lo que se determinó habilitar en ese punto las carreras de Ingeniería Química y Licenciatura en Gestión Empresarial, con la finalidad de aprovechar al máximo la infraestructura disponible y ampliar la matrícula estudiantil.

Detalles sobre la apertura del Campus III en Altamira

De igual manera, adelantó que a partir de agosto se incorporará la carrera de Inteligencia Artificial, la cual vendrá a complementar la actual oferta en Ingeniería en Sistemas Computacionales, con miras a formar profesionales en campos tecnológicos de alta demanda.

Cruz Guerrero, señaló que esta expansión educativa se encuentra alineada con la estrategia nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a incrementar los espacios en educación superior y garantizar programas académicos pertinentes y de calidad.