Aumenta depresión y ansiedad en jóvenes

Los casos de depresión y ansiedad en los jóvenes de Tamaulipas han incrementado en los últimos años en Tamaulipas, activando una alarma por el riesgo de consumo temprano de drogas, señaló el diputado local Víctor Manuel García Fuentes.

El legislador presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local señaló que existe la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y reforzar la participación de las familias en la atención de la salud mental de los jóvenes.

En los últimos cinco años se han registrado 56 suicidios de adolescentes y jóvenes de entre 10 y 17 años de edad en Tamaulipas, lo que indica que no se ha logrado disminuir la incidencia, al llevar tres años consecutivos con 11 defunciones por este motivo, desde el 2021 al 2024.

Muchos padres quieren dejar toda la educación de sus hijos en las cuatro o cinco horas que están en la escuela, pero la mayor parte del tiempo están en casa". Víctor Manuel García Fuentes, diputado local

Para tener una atención oportuna, explicó que actualmente los 364 centros comunitarios del estado cuentan con médicos capacitados para detectar y canalizar casos de salud mental hacia los servicios especializados en psicología y psiquiatría.

"Los médicos están capacitados y manejan bien la norma para diagnosticar un problema de salud mental, principalmente en el tema de los jóvenes: depresión, ansiedad y, sobre todo, adicciones", señaló el legislador.

García Fuentes destacó que estos centros comunitarios funcionan como el primer filtro de detección temprana, desde donde los pacientes son derivados a los servicios de salud mental de las jurisdicciones sanitarias, a las UNEM Nueva Vida especializadas en adicciones, o al Hospital Psiquiátrico de Tampico, según el tipo y la gravedad del caso.

El diputado reconoció que sí se ha observado un aumento en el número de diagnósticos de depresión y ansiedad, pero aclaró que este crecimiento también se debe a una mejor capacidad de detección y a la expansión de los servicios de salud.

"Lo que pasa es que ahora los estamos diagnosticando con mayor prontitud. Tenemos más centros de diagnóstico y más médicos capacitados, y eso permite identificar los casos antes de que se agraven", explicó.

Según García Fuentes, acusó a los padres de familia de dejar toda la carga al sistema educativo, cuando los valores y la moral se deben de trabajar desde el hogar, y no en un par de horas en las aulas.

"Muchos padres quieren dejar toda la educación de sus hijos en las cuatro o cinco horas que están en la escuela, pero la mayor parte del tiempo están en casa, y ahí empiezan los valores, el respeto y la prevención de este tipo de conductas", subrayó.

Alertó sobre el vínculo directo entre los trastornos emocionales no tratados y el riesgo de adicciones, ya que el consumo de sustancias legales como el tabaco o el alcohol puede convertirse en la puerta de entrada hacia drogas más dañinas.

"El alcohol desarrolla dependencia, el tabaco desarrolla dependencia, la marihuana también. Ahí empieza la carrera de las adicciones, con drogas menores, y terminamos con drogas que ponen en riesgo la vida", comentó.

Para el legislador, la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva: detectar a tiempo los signos de alerta, brindar acompañamiento psicológico y mantener comunicación constante entre padres, hijos y maestros.

"El enfoque en salud mental debe ser preventivo. Si atendemos a un niño que apenas se está acercando al consumo, estamos a tiempo de rescatarlo. Los médicos familiares están listos y dispuestos para diagnosticar a tiempo este tipo de enfermedades", aseguró.

SUICIDIOS POR AÑO DE MENORES DE 10 A 17 AÑOS:

11

2024

11

2023

11

2022

11

2021



