Habría abrevaderos para fauna silvestre en Tampico

Tampico, Tam.- Ante la fuerte ola de calor, las autoridades municipales analizan la colocación de abrevaderos o fuentes en la zona centro de la ciudad, a fin de que aves y animales silvestres que rondan ese lugar tengan donde hidratarse.

José Ángel Morales Cisneros, director de Protección Animal, dijo que analizarán los pros y contras para su instalación, pues no se quiere que los animales y aves sufran algún problema de salud.

Y es que refiere que al instalar fuentes puede haber personas maldosas que avienten algún veneno que pueda ocasionar su muerte.

"Es una buena idea, pero hay que analizar los puntos a favor y en contra, porque podemos instalar una fuente, pero puede pasar una persona maldosa, malvada y les riegue veneno y no queremos causar afectaciones a los animales y aves".

Indicó que hasta el momento no han tenido reportes sobre afectaciones a las aves y animales silvestres a causa del excesivo calor, "hasta ahorita no, no sé en otras instancias, pero en Protección Animal no tenemos reportes".