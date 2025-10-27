Se amplía la veda de camarón desde Tamaulipas hasta Veracruz

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ampliación del período de veda de todas las especies de camarón en el litoral del Golfo de México, comprendido desde la frontera con Estados Unidos, en Tamaulipas, hasta la desembocadura del Río Coatzacoalcos, en Veracruz.

¿Hasta cuándo estará la veda de camarón?

De acuerdo con la disposición oficial, la medida permanecerá vigente hasta las 18:00 horas del 10 de noviembre, con el objetivo de favorecer la recuperación de las poblaciones de camarón y garantizar la sostenibilidad de esta importante pesquería.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) reiteraron el llamado a los productores y pescadores a respetar la veda para contribuir al aprovechamiento responsable de los recursos marinos.