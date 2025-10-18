Supervisa gobernador creciente del río Pánuco

El gobernador Américo Villarreal Anaya realizó un sobrevuelo para supervisar la creciente que registra el cauce del río Pánuco y reiteró que el gobierno de Tamaulipas está atento y debidamente preparado para brindar toda la atención a las familias que lo requieran en la zona conurbada.

La tarde del viernes, a bordo del avión "Tláloc" y acompañado por Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos, el ejecutivo tamaulipeco recorrió las márgenes del Pánuco, hasta el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, en donde constató las afectaciones a diversas comunidades rurales a causa del desbordamiento del río.

En esta región se observó que las llanuras inundadas están aligerando la carga de agua que llegará a la zona sur de Tamaulipas ya que estos desbordamientos que están a lo largo del río sirven para amortiguar el golpe del vital líquido.

"Hasta ahora las condiciones son de alerta a la población, sin que tengamos alguna expectativa de alguna situación catastrófica", expresó el mandatario estatal.

Villarreal Anaya destacó que se mantiene un monitoreo permanente y se evalúa toda la información técnica de las estaciones hidrométricas para estar en condiciones de determinar los sectores que pudieran sufrir algun daño y brindar el auxilio oportuno en coordinación con los gobiernos municipales, a la población que lo requiera. Asimismo, destacó la solidaridad de las y los tamaulipecos en todos los centros de acopio.

Centro de acopio

Agregó que con el apoyo de todo el personal de Protección Civil se están organizando y clasificando todos los donativos para asegurar que lleguen a quien más lo necesite y para seguir contribuyendo, también, a aliviar las condiciones que prevalecen en otros estados del país en coordinación con las y los gobernadores y a través de las Fuerzas Armadas.







