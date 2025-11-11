Consultores tamaulipecos destacan en premios internacionales de consultoría

Los consultores tamaulipecos Álvaro Balderas y Erik Nájera, fundadores de la firma Solid Media, obtuvieron tres de los cuatro galardones para los que fueron nominados en los Napolitans Victory Awards 2025, conocidos como los premios más prestigiosos del mundo en consultoría política; el reconocimiento es otorgado por The Washington Academy of Political Arts & Sciences.

Los especialistas mexicanos destacaron en las categorías de Tecnología aplicada a una campaña, Activismo en tierra y Excelencia en un esfuerzo digital, consolidando a su empresa como una de las más innovadoras en el uso de inteligencia artificial, análisis de datos y estrategias de comunicación para procesos electorales.

“Recibir este reconocimiento en Washington nos confirma que el talento y la innovación que se generan en Tamaulipas pueden competir al más alto nivel internacional. Detrás de cada logro hay trabajo, visión y un compromiso real con fortalecer la democracia”, expresó Álvaro Balderas al recibir los premios.

¿Qué son los Napolitans Victory Awards?

Los Napolitans Victory Awards son considerados los “Óscar de la comunicación política” y cada año reúnen a consultores, estrategas y académicos de alto perfil provenientes de Estados Unidos, América Latina y Europa. De acuerdo con The Washington Academy of Political Arts & Sciences, la selección se realiza a través de un jurado internacional que evalúa innovación, resultados medibles y aportaciones técnicas al campo.

México ha tenido una presencia constante en estos galardones, pero en esta edición, el sur de Tamaulipas destacó al obtener 3 de los 4 premios conquistados por representantes mexicanos.

Con sus triunfos, Balderas y Nájera colocan nuevamente a Tamaulipas en el panorama de la consultoría política de alto nivel, posicionando a Solid Media como una firma pionera en el uso de tecnologías aplicadas a campañas electorales, participación ciudadana y toma de decisiones basada en datos. La empresa asegura que continuará desarrollando modelos predictivos, sistemas de inteligencia digital y metodologías especializadas para fortalecer procesos democráticos en México y otros países de la región.