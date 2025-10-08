Lluvias afectan Tamaulipas; autoridades recorren sectores

Tampico

Tal y como lo avisaron las autoridades, este miércoles se han registrado lluvias en diversos municipios de Tamaulipas, por lo que se han implementado recorridos para verificar las condiciones de los habitantes, debido al acumulamiento de agua en las calles.

En la zona sur del estado, autoridades de Protección Civil municipal, estatal y nacional realizan recorridos en zonas con anegaciones menores por las lluvias que se han presentado de forma intermitente.

En Tampico, en la colonia Vicente Guerrero se retiraron costaleras para permitir el flujo del agua hacia el sistema lagunario.

En Ciudad Victoria, la corporación de Bomberos se encuentra realizando recorridos de vigilancia en diferentes puntos, con el objetivo de monitorear los vados y pasos a desnivel debido a las lluvias que se están presentando actualmente.

Estas acciones buscan prevenir incidentes y garantizar la seguridad de la ciudadanía ante posibles encharcamientos o corrientes de agua. Además, exhortaron a la población a evitar cruzar vados o pasos a desnivel inundados.

En la frontera, en ciudades como Reynosa, también comenzaron las primeras lluvias aunque de menor intensidad. Sobre la carretera Ribereña se registraron precipitaciones, mientras que ciudadanos de municipios como Camargo también reportaron lluvias

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de cuentas oficiales y en caso de emergencia, comuníquese al número 911.

De acuerdo con el pronóstico, el periodo de lluvias fuertes a intensas, debido a una inestabilidad tropical procedente del Golfo, estará vigente hasta el sábado.

La mayor actividad se concentrará en los municipios de la franja Centro-Sur del Estado con riesgo de inundaciones repentinas e importantes escurrimientos de agua.

Pronóstico por regiones

Para la zona cañera y sur, la probabilidad de lluvias es de fuertes a intensas, ráfagas de viento entre los 40 y 60 km/h y descargas eléctricas, con riesgo de inundaciones repentinas y crecida de ríos y arroyos.

En la zona centro, la probabilidad de lluvias es de moderadas a fuertes, ráfagas de viento entre los 35 y 55 km/h y descargas eléctricas; con riesgo de inundaciones repentinas.

Para la zona norte y llanos de San Fernando, la probabilidad de lluvias es de moderadas a fuertes; ráfagas de viento entre los 35 y 55 km/h y descargas eléctricas.