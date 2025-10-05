Escuela en cuarentena

Tampico, Tam.- La confirmación de un caso de tuberculosis en la escuela primaria "Lucino Gaytán", ubicada en la colonia Miradores de la Presa, al norte de la ciudad, provocó la suspensión de clases presenciales y encendió la alarma entre padres de familia, personal docente y los mismos alumnos.

De acuerdo con información oficial, una docente resultó positiva a esta enfermedad, motivo por el cual la institución interrumpió actividades desde el pasado 23 de septiembre, como medida preventiva para evitar posibles contagios.

Actualmente, alumnos, maestros y personal administrativo permanecen bajo cuarentena sanitaria, mientras la Jurisdicción Sanitaria de Tampico y la Secretaría de Educación llevan a cabo una serie de pruebas médicas para detectar si existen más casos dentro del plantel.

En un comunicado difundido el 2 de octubre a través de los grupos de WhatsApp de padres de familia, la dirección informó que se aplicaron vacunas reactivas a los estudiantes del grupo donde se confirmó el contagio, además de haberse tomado muestras clínicas a todo el personal docente y administrativo.

"Sólo nos resta esperar los resultados de las pruebas practicadas a alumnos y trabajadores de la escuela", señala el aviso emitido por la dirección del plantel.

Asimismo las autoridades educativas exhortaron a los padres a vigilar el estado de salud de sus hijos y acudir al centro médico más cercano en caso de presentar síntomas compatibles con tuberculosis, como tos persistente, fiebre o pérdida de peso.

La situación generó preocupación y exigencia de información por parte de los padres, quienes piden a las autoridades sanitarias garantizar que no existan riesgos para los menores ni para el personal docente una vez que se reanuden las clases.

EL DATO

La situación generó preocupación y exigencia de información por parte de los padres.