Aumentan número de carros chatarra

El incremento de vehículos en estado de abandono en diversas colonias de Tampico encendió la alerta entre autoridades y ciudadanos, debido a los riesgos que representan para la seguridad, la salud pública y la imagen urbana.

La regidora Susana Pineda Chávez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Cabildo, señaló que en las últimas semanas se ha disparado el número de reportes de vecinos inconformes, quienes denuncian que estos automóviles se convierten en refugio de indigentes, criaderos de fauna nociva e incluso en obstáculos para la circulación vial.

"Son muchos los carros chatarras que se están reportando en prácticamente todas las colonias. El procedimiento consiste en verificar que realmente estén abandonados, notificar al propietario y, si no los retira en el plazo establecido, proceder a su levantamiento", explicó la edil.

Hasta el momento han recibido al menos 33 denuncias ciudadanas, de las cuales varias unidades ya fueron removidas y trasladadas al corralón municipal, lo que refleja la magnitud del problema.