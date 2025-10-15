Emite Capitanía de Puerto alerta por presencia de palizada en el río Pánuco

La Capitanía de Puerto Regional de Tampico emitió un aviso de precaución dirigido a la comunidad marítima, luego de que el nivel del río Pánuco registrara un incremento significativo a causa de las intensas lluvias ocurridas durante la última semana en las zonas altas de la cuenca.

Mario Martínez Martínez, titular de la dependencia, advirtió que la fuerte corriente ha provocado el arrastre de gran cantidad de palizada, ramas y troncos, lo que representa un riesgo para la navegación y las embarcaciones atracadas en el puerto.

Asimismo, la autoridad marítima pidió a los operadores de pasos de lancha y dueños de embarcaciones mantenerse atentos al nivel del río y valorar la suspensión de actividades nocturnas en caso necesario.

También se exhortó a extremar precauciones al navegar y evitar zonas donde se acumulen desechos flotantes, a fin de prevenir daños en los motores.