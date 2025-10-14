Siete colonias de zona sur de Tamaulipas en riesgo por crecida del río Pánuco

Este martes, autoridades estatales y municipales instalaron la Mesa de Coordinación para atender la situación que podría presentarse derivada de una crecida en el río Pánuco en la zona sur de Tamaulipas, donde siete colonias corren el riesgo por este afluente.

Ante los recientes acontecimientos que se presentaron en cinco estados del país afectados por lluvias extraordinarias, cuatro de los cuales cuentan con afluentes del Pánuco, se estima una avenida de dicho río hacia la zona sur de Tamaulipas, la cual se prevé por encima del nivel crítico, lo que implicaría una afectación a siete colonias, principalmente en el municipio de Tampico, los próximos días sábado y domingo.

El gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la reunión con las autoridades municipales y de Protección Civil de la zona conurbada del sur del Estado para atender la situación que podría presentarse derivada de una crecida en el río Pánuco.

"En estos próximos días se continuará sobrevolando el cauce del río Pánuco y evaluando mediciones sobre el comportamiento del río para que la población esté debidamente informada y, en caso de que su colonia que consideren pueda ser afectada, se tomen las medidas correspondientes y se habilitarán también los albergues que se requieran", expresó el mandatario tamaulipeco.

Durante el enlace virtual, instruyó a las corporaciones estatales a dar seguimiento puntual al monitoreo de las estaciones hidrométricas de la Comisión Nacional del Agua y mantener debidamente informada a toda la población.

En la reunión se determinó informar debidamente a las y los pobladores de las colonias Vicente Guerrero, Pescadores, El Sauce, Morelos, de la zona centro, Guadalupe Victoria e Isleta Pérez, para que tomen todas las medidas de seguridad necesarias y se mantengan informados a través de los canales oficiales.

Exhorto a población

Las autoridades acordaron reforzar las acciones de vigilancia y comunicación preventiva, especialmente en las zonas ribereñas, a fin de actuar con oportunidad ante cualquier incremento significativo en los niveles del cauce.

Mientras el coordinador de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, exhortó a las familias que habitan cerca de ríos, canales o cuerpos de agua a priorizar su seguridad, resguardar sus bienes y, en caso necesario, ubicar con anticipación los albergues temporales habilitados por Protección Civil.

Invitó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de comunicación y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades estatales y municipales.