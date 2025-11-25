Sector industrial busca saneamiento de agua en zona sur de Tamaulipas

La Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC) entregó al gobierno de Tamaulipas el Plan Integral de Agua y Saneamiento para Tampico y Ciudad Madero con el cual se busca maximizar la disponibilidad de agua tratada para la industria y garantizar un suministro factible para la ciudadanía.

¿Qué propone el Plan Integral de Agua y Saneamiento?

Al exponer el Plan Integral Hidrosanitario, Luis Apperti Llovet destacó que este proyecto colocará al sur tamaulipeco en una ruta de sostenibilidad, crecimiento ordenado y seguridad hídrica. “El estado no se endeuda. La industria recibe certeza en el suministro de agua tratada y la población gana un sistema moderno, y el medio ambiente recupera su equilibrio”, indicó.

Al recibir este proyecto, el gobernador Américo Villarreal Anaya valoró esta iniciativa que sentará las bases y potenciará el desarrollo industrial, económico, comercial y habitacional de la zona sur, fortaleciendo su imagen como un destino sostenible para el turismo y la inversión.

“Yo los felicito. Me da mucho gusto ver esta visión integral y global de toda la zona conurbada, principalmente Tampico y Ciudad Madero. Cuentan con todo el apoyo de nuestro gobierno y sentemos las bases para dejar estos beneficios a las futuras generaciones.”