Esperan 16 millones de turistas en 2026

El estado de Tamaulipas se prepara para alcanzar una nueva marca en afluencia turística durante 2025, con una proyección de hasta 16 millones de visitantes, cifra superior a los 14.2 millones registrados en 2024, informó el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.

¿Qué eventos impulsan el turismo en Tamaulipas?

El funcionario destacó que este crecimiento es resultado del trabajo coordinado en cada región del estado, impulsado por la organización de eventos turísticos, deportivos y de negocios que han fortalecido la oferta de destinos tamaulipecos. Como ejemplo, mencionó el éxito del Maratón Bicentenario celebrado recientemente en Matamoros, evento que registró una amplia participación y generó un importante flujo de visitantes a la zona fronteriza.

En el sur de Tamaulipas, resaltó la colaboración de la iniciativa privada, la cual -dijo- continúa apostando por la realización de actividades que potencian la llegada de turistas. "Estamos bien contentos con los resultados y con lo que viene", expresó.

Detalles sobre el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos

Hernández Rodríguez, anunció además que Tampico será sede en noviembre de 2026 del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, encuentro que reunirá a representantes de los 167 Pueblos Mágicos del país, así como a expositores y visitantes atraídos por actividades culturales, artísticas y, especialmente, gastronómicas.

Impacto de la inauguración de la Virgen del Chorrito

El secretario agregó que otro de los eventos que detonará la afluencia turística será la inauguración de la Virgen del Chorrito, programada para el 12 de diciembre, celebración que incluirá una gran fiesta y actividades especiales para los asistentes. Con estos proyectos, el Gobierno de Tamaulipas confía en que 2025 marcará un nuevo capítulo de crecimiento para la industria turística en la entidad.