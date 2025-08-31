Muere mujer arrollada y arrastrada por vehículo

Una tragedia ocurrió la madrugada de este sábado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde una mujer murió de forma impactante luego de haber sufrido un accidente en motocicleta y ser posteriormente atropellada por otro vehículo el cual la arrastró varios kilómetros.

El percance inicial se registró cuando un hombre y su esposa viajaban en una motocicleta y se impactaron contra un taxi que era empujado por su conductor, pues la unidad se había quedado sin combustible. Tras la colisión, tanto el motociclista como el taxista quedaron gravemente heridos sobre el asfalto, mientras Veladores del Sur de Tamaulipas, quienes llegaron como primeros respondientes, pidieron auxilio a los servicios de emergencia.

En medio de la confusión, la mujer que viajaba como acompañante quedó tendida en la carpeta asfáltica. Instantes después, otro automóvil pasó por la zona y la arrolló, arrastrándola varios kilómetros hasta dejar su cuerpo frente al restaurante Asador Aeropuerto en la carretera Tampico Mante, dándose a la fuga el responsable.

Al lugar arribaron brigadistas y personal de auxilio, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

En un principio se pensó que se trataba de dos accidentes distintos por la distancia entre los puntos, sin embargo se logró establecer que la fallecida era la esposa del motociclista lesionado.

Las autoridades ministeriales tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para dar con el paradero del conductor responsable.

Cabe hacer mención que tanto el taxista como el conductor de la motocicleta fueron trasladados al Hospital General de Tampico.