Volcadura de taxi en la colonia Morelos deja dos heridos

Dos personas resultaron lesionadas la noche del viernes, luego de que un taxi se volcara de manera aparatosa sobre la carretera Tampico–Valles, a la altura del faro de la colonia Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad —un Nissan March color blanco con franja amarilla— circulaba con dirección a Tampico a exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara con el vehículo volcado sobre el asfalto.

El percance ocurrió prácticamente en el mismo punto donde días atrás otro vehículo de transporte se accidentó, dejando como saldo la muerte de su chofer.

En este nuevo hecho, ambos ocupantes del taxi resultaron con diversas lesiones y fueron auxiliados por paramédicos, quienes los trasladaron a un hospital para su atención médica.