Muere albañil tras caer de un techo

Un trabajador de la construcción perdió la vida luego de caer desde una altura de aproximadamente tres metros mientras realizaba labores de reparación en el techo de una vivienda ubicada en la colonia Nuevo Progreso, al norte de Tampico.

La víctima fue identificada como Martín M., de 65 años, quien falleció en el Hospital del Seguro Social a causa de una severa lesión cerebral que sufrió durante el accidente.

Según el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el hombre se encontraba a la espera de ser trasladado a la ciudad de Monterrey para una intervención quirúrgica, sin embargo, su condición se agravó y perdió la vida la noche del domingo.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el testimonio de su pareja, Blanca Estela G., Martín acompañó a su sobrino Leoncio a realizar trabajos de reparación en el domicilio cuando, al subir a unas vigas de madera deterioradas, estas no soportaron su peso y cedieron, provocando su caída. El fuerte impacto le causó una hemorragia cerebral y lesiones de consideración.

A pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida, el albañil no logró recuperarse.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?