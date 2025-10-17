Se desploma avioneta en Tamaulipas

Una avioneta sufrió un desplome en Tamaulipas. Los tres tripulantes salieron ilesos pero recibieron atención médica para descartar lesiones mayores.

La información de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas es que la aeronave tipo Cessna, con matrícula XB-BCW, provenía de Brownsville, Texas, con destino a Tampico, Tamaulipas.

La avioneta tuvo aterrizaje de emergencia sobre la carretera Aldama-Altamira, a la altura del rancho Los Pavos, en el municipio de Aldama. Quedó entre la maleza y gracias a un dron se pudo ubicar.





¿Qué le pasó a los tripulantes?

Personal de la Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas acudió para brindar atención médica prehospitalaria a los tripulantes.

"La aeronave provenía de Brownsville con destino a Tampico. En ella viajaban tres personas, quienes resultaron ilesas y fueron trasladadas al aeropuerto de Tampico para su valoración correspondiente", añadió la Vocería de Seguridad.