Localizan a una niña abandonada

Una niña de alrededor de cinco años de edad fue localizada sola y bajo fuerte estado de angustia dentro del baño de una estación de servicio situada sobre la avenida Rosalio Bustamante, frente al Hospital General "Carlos Canseco", lo que generó la intervención de autoridades y personal de auxilio.

Trabajadores del establecimiento relataron que una pareja llegó al lugar y que la mujer ingresó al sanitario acompañada de la menor. Minutos después salió sin la niña y se retiró del sitio, dejando a la pequeña encerrada.

¿Cómo ocurrió el hallazgo de la niña en el baño?

Al escuchar el llanto proveniente del interior del baño, los empleados verificaron la situación y solicitaron apoyo a través de los servicios de emergencia. Elementos de seguridad pública acudieron al punto y lograron poner a salvo a la menor, quien presentaba una evidente crisis emocional. Posteriormente fue canalizada al Sistema DIF Tampico para su protección y atención integral.

Acciones de la autoridad tras el rescate de la menor

La dependencia municipal informó que la niña será trasladada a la Casa Hogar, además de que se inició el procedimiento legal correspondiente para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona responsable. De forma preliminar, se indicó que la madre podría estar involucrada en el abandono y que presuntamente la menor habría sido víctima de agresiones previas.

Detalles sobre la situación emocional de la niña

También se descartó que el caso esté relacionado con el reporte reciente de una niña extraviada en la zona centro de la ciudad. El DIF precisó que se brindará acompañamiento psicológico y jurídico a la menor, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y garantizar su bienestar.