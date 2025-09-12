Suma el puerto de Tampico 30 bajas

Entre 25 y 30 elementos de la ASIPONA Tampico fueron dados de baja después de que se les demostrara, con pruebas fundamentadas, su participación en el contrabando de huachicol fiscal. Las investigaciones continúan y se esperan más detenciones.

El vicealmirante en retiro Jaime Herrera Romo, director de la ASIPONA Tampico, señaló que la Fiscalía General de la República mantiene la carpeta de investigación abierta, y que solo están a disposición para proporcionar la información que se requiera.

Herrera Romo asumió el cargo en la ASIPONA el 30 de mayo del presente año, en reemplazo del almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez.

“Nosotros nos mantenemos prácticamente a la disposición de la información que ellos nos requieran. Ésta es nuestra participación, nada más”.

Dijo que aquellos que incurrieron en el ilícito deberán asumir sus responsabilidades para dar confianza y mostrar transparencia.

Aseguró también que la seguridad en la ASIPONA Tampico se reforzó, y que actualmente se trabaja en la contratación de más servicios, como inteligencia y cámaras de última generación. “De hecho, ya existían; lo que pasa es que cuando se actúa con fines ilícitos, esa seguridad se desvía, y ahora se está atento a que funcionen esos dispositivos y sean efectivos”.

Respecto a los despidos de personal señalados, el director general de la ASIPONA confirmó que fueron entre 25 y 30 personas las que se dieron de baja.

Sí ha habido despidos. Todos los que fueron señalados en su oportunidad. No solo por ser señalados, sino cuando se demuestra participación o encubrimientos y, ante sospechas fundadas, se despiden”. Jaime Herrera, director de la ASIPONA Tampico

Por último, el funcionario manifestó que las vacantes que quedaron vacantes en su momento ya fueron ocupadas por personal que pasó por los exámenes de control y confianza.

Cabe recordar que, el 31 de marzo del presente año, en un operativo conjunto se logró el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel introducido ilegalmente desde Texas a Tampico, lo que ha derivado en la detención de 15 personas, entre marinos, funcionarios y empresarios.



