Familias viven el festival del Día de Muertos

En un ambiente lleno de color, tradición y orgullo cultural, cientos de familias Sanfernandenses se dieron cita para disfrutar del Festival del Día de Muertos "Xantolo en San Fernando", organizado por el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, con el objetivo de preservar y fortalecer nuestras costumbres y tradiciones.

¿Qué ocurrió?

Por primera vez, las calles de la ciudad se llenaron de vida con la Callejoneada del "Xantolo", un alegre recorrido por la calle Hidalgo que culminó frente al Palacio Municipal, acompañado de música en vivo y la entusiasta participación de familias completas que celebraron con orgullo esta importante fecha.

Durante el festival, los asistentes admiraron la belleza y creatividad de los altares de muertos, elaborados por instituciones, asociaciones y ciudadanos, que rindieron homenaje a quienes han partido, reafirmando el valor de nuestras raíces y la unión familiar.

¿Cuáles fueron los principales atractivos?

Uno de los mayores atractivos fue la Catrina Monumental, de más de once metros de altura, instalada por primera vez en San Fernando, convirtiéndose en el emblema de la celebración y punto obligado para las fotografías de los visitantes.