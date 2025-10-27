Vuelca reynosense

Residente de la ciudad de Reynosa, resultó lesionada al volcar el vehículo, sedan que conducía, informaron las autoridades de la Guardia Estatal que atendieron el reporte del accidente.

La aparatosa volcadura se registró la tarde de este domingo en el kilómetro 13+100 del libramiento de tránsito pesado de San Fernando, Tamaulipas, lugar hasta donde acudieron los grupos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos Municipal, brindaron los primeros auxilios a la joven Ivonne Lizbeth "V" de 36 años, quien tiene su domicilio en el Fraccionamiento Vista Hermosa de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

La joven presentaba heridas y golpes contusos en diversas partes del cuerpo leves que no ameritaron su traslado a una institución médica, siendo valorada en el lugar por los paramédicos de la benemérita institución.

La ciudadana lesionada se desplazaba de norte a sur por el libramiento de tránsito pesado de San Fernando en una camioneta cerrada Nissan, tipo Kicks; venía procedente de la ciudad Fronteriza en mención y se dirigía a la localidad de Hidalgo, Tamaulipas.



