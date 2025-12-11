Conductor sobrevive tras incendio de tráiler; iba de Reynosa a Zacatecas

Milagrosamente el conductor de un tracto camión logró salir de la pesada unidad con esta estaba siendo consumida por el fuego al sufrir una salida de camino con volcadura.

El percance se registró en el kilómetro 13 de la carretera federal entronque Urracas-Reynosa a la altura del punto conocido como "Curva Los Indios" del ejido Florida del Norte del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos quienes brindaron los primeros auxilios a Uriel "M", quien resultó con heridas en diversas partes del cuerpo y probables fracturas en extremidades.

Mientras un grupo de paramédicos atendía al trailero herido, otro grupo de bomberos realizaron maniobras para controlar y sofocar el fuego de la pesada unidad de carga.

El conductor del tráiler propiedad de la empresa Transportes ACT de "Fernando Fidel Martínez Lugo", dijo que había salido de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y se dirigía a Zacatecas.