Vuelca contenedor de pipa cargado de jugo de naranja

Uno de los contenedores de una pipa de doble remolque sufrió una volcadura, dejando solamente daños materiales, informaron las autoridades policiacas que tomaron conocimiento de los hechos.

El percance carretero se registró en el kilómetro 18 del libramiento de tránsito pesado de San Fernando, Tamaulipas, sitio donde quedó seriamente dañado uno de los vagones de la pipa.

El contenedor de la pipa volcada, venía cargado con 19 mil 800 litros de condensado de naranja, propiedad de la empresa "Ruiz Cruz"; el jugo de naranja venía procedente de la localidad de Paso Largo, Veracruz y tenía como destino la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

El conductor de la pipa de doble remolque Tomás Martínez Sáenz, informó a los elementos de la Guardia Nacional y Guardia Estatal, que acordonaron el área del accidente, que una falla mecánica provocó el desprendimiento del contenedor trasero.