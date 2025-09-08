Encontronazo en la Victoria-Matamoros

Encontronazo entre una camioneta y un vehículo sedan, dejó como saldo varias personas lesionadas, informaron las autoridades de la Guardia Nacional y Guardia Estatal que tomaron conocimiento de los hechos.

El aparatoso accidente automovilístico se registró la tarde de este domingo en el kilómetro 132 de la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del Rancho "Tabla San Felipe" del municipio de Cruillas, Tamaulipas.

Al lugar arribaron elementos del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil San Fernando, brindando los primeros auxilios a los lesionados en este percance carretero.

Posteriormente los heridos fueron trasladados al área de urgencias del Hospital General de San Fernando, para que recibieran atención medica al presentar golpes, hematomas y heridas expuestas en diversas partes del cuerpo.

En este accidente participó una camioneta Dodge, Ram, cuatro puertas, negra y un vehículo Jetta, rojo, unidades que prácticamente quedaron convertidas en "chatarra".



