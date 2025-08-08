Fortalecen coordinación con el IMSS-Bienestar

En un esfuerzo por seguir mejorando los servicios de salud en el municipio, el Gobierno Municipal de San Fernando que encabeza la la alcaldesa Verónica Aguirre; sostuvo una reunión de trabajo con el equipo regional de conducción del IMSS-Bienestar, con el objetivo de establecer una estrecha coordinación y sinergia que permita fortalecer la atención médica que se brinda a la población.

Durante este encuentro se abordaron temas relacionados con los servicios que el IMSS-Bienestar ofrece en San Fernando y la región, así como estrategias conjuntas para optimizar recursos, ampliar coberturas y garantizar una atención médica más oportuna y de calidad para las y los sanfernandenses.

La reunión contó con la presencia de la Dra. Celia María Sosa Martínez, Coordinadora Médica del equipo regional; el Dr. Eliuh Jiménez Leal, Supervisor Regional de Educación; y el Dr. José David Reséndiz Vázquez, Supervisor de Atención Médica, a quienes se les reconoció su disposición, profesionalismo y vocación de servicio.

"Con voluntad, coordinación y trabajo en equipo, estamos dando pasos firmes hacia un mejor sistema de salud para nuestra gente. Agradezco al equipo del IMSS-Bienestar por su compromiso con San Fernando", expresó la titular del Gobierno Municipal Lic. Verónica Aguirre.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir gestionando y colaborando con instituciones del sector salud, sumando esfuerzos para garantizar el bienestar y una mejor calidad de vida para todas las familias del municipio.