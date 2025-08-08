Tamaulipas

Fortalecen coordinación con el IMSS-Bienestar

Alcaldesa Verónica Aguirre; sostuvo una reunión de trabajo con el equipo regional de conducción del IMSS-Bienestar
  • 08 / Agosto / 2025 -
Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir gestionando y colaborando con instituciones del sector salud.

En un esfuerzo por seguir mejorando los servicios de salud en el municipio, el Gobierno Municipal de San Fernando que encabeza la la alcaldesa Verónica Aguirre; sostuvo una reunión de trabajo con el equipo regional de conducción del IMSS-Bienestar, con el objetivo de establecer una estrecha coordinación y sinergia que permita fortalecer la atención médica que se brinda a la población.

Durante este encuentro se abordaron temas relacionados con los servicios que el IMSS-Bienestar ofrece en San Fernando y la región, así como estrategias conjuntas para optimizar recursos, ampliar coberturas y garantizar una atención médica más oportuna y de calidad para las y los sanfernandenses.

La reunión contó con la presencia de la Dra. Celia María Sosa Martínez, Coordinadora Médica del equipo regional; el Dr. Eliuh Jiménez Leal, Supervisor Regional de Educación; y el Dr. José David Reséndiz Vázquez, Supervisor de Atención Médica, a quienes se les reconoció su disposición, profesionalismo y vocación de servicio.

"Con voluntad, coordinación y trabajo en equipo, estamos dando pasos firmes hacia un mejor sistema de salud para nuestra gente. Agradezco al equipo del IMSS-Bienestar por su compromiso con San Fernando", expresó la titular del Gobierno Municipal Lic. Verónica Aguirre.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir gestionando y colaborando con instituciones del sector salud, sumando esfuerzos para garantizar el bienestar y una mejor calidad de vida para todas las familias del municipio.

